Джордж Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи пообщался с 43-м президентом США Джорджем Бушем.

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Как следует из информационной заметки, опубликованной на официальном сайте президента Украины, состоявшийся разговор был приятен обеим сторонам, которые не скупились на выражения дружелюбия и симпатии друг другу.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", — отметил Джордж Буш-младший, отметив "стойкость народа Украины и её президента во время противостояния захватчикам", которые "вдохновляют американцев".

Видимо увлекшись комплиментами, экс-хозяин Белого дома назвал Зеленского Уинстоном Черчиллем нашего времени. Кстати, это единственный момент разговора, который сам Буш процитировал в своих соцсетях.

"Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это — от сердца", — не остался в долгу Владимир Зеленский, подчеркнув, что для него "важен этот разговор", потому что для него 43-й президент США — "пример крепкого лидера".

И — традиционно — пригласил собеседника "посетить Украину в удобное для него время".