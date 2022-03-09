Британский парламент рукоплескал пародии Зеленского на речь Черчилля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Британии.

В своём обращении украинский лидер, явно подражая премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, во время своей знаменитой речи 4 июня 1940 года провозгласившего лозунг "Никогда не сдавайся", заявил:

"Мы будем идти до конца".

И призвал Великобританию усилить санкции в отношении Москвы, признав Россию "террористической страной”.

Депутаты ответили бурными овациями.

Напомним, что хотя состояние Владимира Зеленского вызывает много вопросов у специалистов в области медицины и психиатрии, есть мнение, что западные кураторы приготовили для него роль "героя Украины". Которая ему самому вряд ли понравится.

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