Сообщается о нескольких ударах по военным объектам в Черкассах, Днепропетровске и Николаеве.
Мэр Днепропетровска Борис Филатов, который известен своими русофобскими настроениями, заявил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по железнодорожному Амурскому (Старому) мосту в Днепропетровске.
«Обстрел прямо по центру Днепра», — написал Филатов.
Глава местной администрации (ОГА) Игорь Табурец в Черкассах сообщил, что в городе работает ПВО, но всё равно призвал граждан пройти в укрытия.
Мэр Александр Сенкевич заявил о взрывах в Николаеве. За несколько часов до этого неонацист Виталий Ким хвастался, что много ракет летит мимо Николаева или в другие области. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал кадры взрывов.
«Под Николаевым продолжается мощная артиллерийская канонада. Идут прилеты пакетов РСЗО», - написал Рожин.
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о взрыве и о падении обломков сбитой ракеты в селе Требухов.
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