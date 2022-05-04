Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву

Сообщается о нескольких ударах по военным объектам в Черкассах, Днепропетровске и Николаеве.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов, который известен своими русофобскими настроениями, заявил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по железнодорожному Амурскому (Старому) мосту в Днепропетровске.

«Обстрел прямо по центру Днепра», — написал Филатов.

Глава местной администрации (ОГА) Игорь Табурец в Черкассах сообщил, что в городе работает ПВО, но всё равно призвал граждан пройти в укрытия.

Мэр Александр Сенкевич заявил о взрывах в Николаеве. За несколько часов до этого неонацист Виталий Ким хвастался, что много ракет летит мимо Николаева или в другие области. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал кадры взрывов.

«Под Николаевым продолжается мощная артиллерийская канонада. Идут прилеты пакетов РСЗО», - написал Рожин.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о взрыве и о падении обломков сбитой ракеты в селе Требухов.