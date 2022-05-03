Политолог Михайлов: РФ показала Западу, что ракеты у военных не заканчиваются

Вооруженные силы России (ВС РФ) показали Западу, что ракеты у военных не заканчиваются. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя поражение военных ангаров и аэродрома в Одессе.

Михайлов отметил, что в ангарах хранилось новейшее оружие, присланное на Украину странами НАТО. Однако теперь на поле боя будет меньше нахваленных Bayraktar и иной техники Запада.

"Мы можем говорить о том, что на поле боя остается все меньше хваленых Bayraktar, которые хорошо себя зарекомендовали в Нагорном Карабахе и были сильно распиарены", — сказал политолог в беседе с "360".

Михайлов считает, что Запад начал понимать бессмысленность своих поставок вооружения на Украину. Их техника даже не может выйти на поле боя и уничтожается прямо в ангарах, а ВСУ не могут обеспечить ей полноценную защиту. ВС РФ продолжают действовать по плану, уничтожая поступающую на Украину технику.