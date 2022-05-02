Глава МИД Израиля заявил, что слова Лаврова об евреях переходят все границы

Глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид сказал, что ждёт извинений от своего коллеги из России Сергея Лаврова.

Так, израильский министр иностранных дел хочет получить объяснения из-за высказываний Лаврова об евреях. Он подчеркнул, что это скандальные слова.

"Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста", — сказал он.

Лапид подчеркнул, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но на этот раз российская сторона перешла все границы.

Ранее глава российского МИДа в интервью заявил, что мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.