Глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид сказал, что ждёт извинений от своего коллеги из России Сергея Лаврова.
Так, израильский министр иностранных дел хочет получить объяснения из-за высказываний Лаврова об евреях. Он подчеркнул, что это скандальные слова.
"Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста", — сказал он.
Лапид подчеркнул, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но на этот раз российская сторона перешла все границы.
Ранее глава российского МИДа в интервью заявил, что мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.
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