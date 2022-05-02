Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях

Посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова вызвали для разъяснительной беседы в местный МИД.

Вызван он в связи с заявлением главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба МИД Израиля.

"Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова МИД вызвал посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора ведомства по Евро-Азии", — сказано в тексте.

В воскресенье, 1 мая, Сергей Лавров дал интервью итальянской компании "Медиасет", где в частности сказал, что на Украине "нацификация есть", а буквально все "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов"* и других подразделений носят… символы и татуировки свастики, нацистских батальонов". А на это Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей".

Глава российского МИДа на это ответил, что "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Его израильский коллега Яир Лапид назвал слова Сергея Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

В Кремле пока не дают по этому поводу комментариев.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.