Жители Великобритании всё больше вынуждены ограничивать себя в покупках еды и даже отключать в домах отопление, чтобы сэкономить, пишут американские аналитики. Согласно информации, у некоторых граждан страны не хватает денег на продукты первой необходимости.
По словам жителей страны, после повышения правительством Соединённого королевства цен на отопление и электричество, счета на энергоносители за апрель выросли в три раза.
"Вы никогда не задумываетесь о том, что вы можете оказаться в числе тех, кто не в состоянии оплатить отопление. Должно быть, есть тысячи людей, которые, как и я, сейчас недоумевают: что пошло не так?", — посетовала 77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си в беседе с The New York Times.
В статье подчёркивается, что есть и те, кто вовсе отключает все приборы в доме и вынужден мёрзнуть из-за "неподъёмных" цен. А из-з скачка стоимости продуктов, люди покупают просроченные продукты.
"Я не могу просто включить отопление, потому что не могу себе этого позволить. Это очень тяжело", — рассказала Максин Уильямс из Ливерпуля.
По словам жителей страны, сейчас придёт лето и станет проще, но перспектива остаться без отопления и газа следующей зимой пугает уже сейчас.
"Что мы будем делать следующей зимой? Жечь костры в саду?", — резюмировала 67-летняя Дженнифер Белчер.
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