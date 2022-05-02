NYT: британцы жалуются на голод и холод из-за высоких цен — "Нам жечь костры?"

Жители Великобритании всё больше вынуждены ограничивать себя в покупках еды и даже отключать в домах отопление, чтобы сэкономить, пишут американские аналитики. Согласно информации, у некоторых граждан страны не хватает денег на продукты первой необходимости.

По словам жителей страны, после повышения правительством Соединённого королевства цен на отопление и электричество, счета на энергоносители за апрель выросли в три раза.

"Вы никогда не задумываетесь о том, что вы можете оказаться в числе тех, кто не в состоянии оплатить отопление. Должно быть, есть тысячи людей, которые, как и я, сейчас недоумевают: что пошло не так?", — посетовала 77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си в беседе с The New York Times.

В статье подчёркивается, что есть и те, кто вовсе отключает все приборы в доме и вынужден мёрзнуть из-за "неподъёмных" цен. А из-з скачка стоимости продуктов, люди покупают просроченные продукты.

"Я не могу просто включить отопление, потому что не могу себе этого позволить. Это очень тяжело", — рассказала Максин Уильямс из Ливерпуля.

По словам жителей страны, сейчас придёт лето и станет проще, но перспектива остаться без отопления и газа следующей зимой пугает уже сейчас.

"Что мы будем делать следующей зимой? Жечь костры в саду?", — резюмировала 67-летняя Дженнифер Белчер.