The Guardian: Британия использует Украину для отвратительной игры

Британские политики используют происходящее на Украине для решения своих проблем. К таком выводу приходит издание The Guardian, которое, надо сказать, трудно заподозрить хоть в какой-то симпатии к России.

На днях министр иностранных Великобритании Лиз Трасс заявили, что Украине надо направить больше оружия. И вообще, по её мнению, этот конфликт может продлиться целое десятилетие.

"Мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины", — заявила она. Трасс явно упивается воображаемой войной с русским медведем, которую ведёт чужими руками, и никто в Уайтхолле, похоже, не в состоянии её удержать, отмечает The Guardian.

По мнению издания, публичное использование слова "мы" отождествляет интересы Великобритании с интересами Киева. Трасс призывает направлять Украине всё больше экономической и военной помощи, и такая поддержка сейчас балансирует на грани открытого противоборства с Россией.

Британское издание отмечает, что премьер-министр Борис Джонсон дал Владимиру Зеленскому указание не идти ни на какие уступки России во время недавнего визита в Киев. То есть совершенно не делается секрета из того, что именно Лондон (а ещё и Вашингтон) и подталкивает Киев к продолжению противостояния. Впрочем какой это секрет…

Но есть ещё один момент, на который обращают внимание в The Guardian, — это первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведётся на границах России. Трудно представить более сложное и опасное время для подобных выходок, отмечает издание.

Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России. То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение, подчёркивает The Guardian.

Надо сказать, что британская пресса достаточно много внимания уделяет теме соперничества в стане консерваторов. Например, в другом издании, The Times, была опубликована карикатура, на которой министр иностранных дел, обращаясь к премьер-министру, говорит о десятилетнем конфликте на Украине. А Борис Джонсон, в руках у которого газета с новостями о его лжи о вечеринках во время локдауна, скрещивает пальцы на удачу.

Поддержка нынешнего премьер-министра резко сократилась после того, как стало известно, что он лгал о вечеринках в резиденции главы британского правительства во время локдауна. Поначалу Джонсон пытался отрицать своё участие в них, однако затем был вынужден признать, что присутствовал на этих вечеринках. В то время как рядовых британцев нещадно штрафовали за нарушение правил локдауна. И другие лидеры консерваторов пытаются использовать проблемы премьер-министра в своих интересах. Проще говоря, хотят занять его место.

Понятно, что Джонсон ныне всячески пытается переключить внимание со своей персоны на другие события. И это, в общем-то, всем очевидно.

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