EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

The Guardian: Британия использует Украину для отвратительной игры

Мир

Британские политики используют происходящее на Украине для решения своих проблем. К таком выводу приходит издание The Guardian, которое, надо сказать, трудно заподозрить хоть в какой-то симпатии к России.

The Guardian: Британия использует Украину для отвратительной игры

На днях министр иностранных Великобритании Лиз Трасс заявили, что Украине надо направить больше оружия. И вообще, по её мнению, этот конфликт может продлиться целое десятилетие.

"Мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины", — заявила она. Трасс явно упивается воображаемой войной с русским медведем, которую ведёт чужими руками, и никто в Уайтхолле, похоже, не в состоянии её удержать, отмечает The Guardian.

По мнению издания, публичное использование слова "мы" отождествляет интересы Великобритании с интересами Киева. Трасс призывает направлять Украине всё больше экономической и военной помощи, и такая поддержка сейчас балансирует на грани открытого противоборства с Россией.

Британское издание отмечает, что премьер-министр Борис Джонсон дал Владимиру Зеленскому указание не идти ни на какие уступки России во время недавнего визита в Киев. То есть совершенно не делается секрета из того, что именно Лондон (а ещё и Вашингтон) и подталкивает Киев к продолжению противостояния. Впрочем какой это секрет…

Но есть ещё один момент, на который обращают внимание в The Guardian, — это первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведётся на границах России. Трудно представить более сложное и опасное время для подобных выходок, отмечает издание.

Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России. То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение, подчёркивает The Guardian.

Надо сказать, что британская пресса достаточно много внимания уделяет теме соперничества в стане консерваторов. Например, в другом издании, The Times, была опубликована карикатура, на которой министр иностранных дел, обращаясь к премьер-министру, говорит о десятилетнем конфликте на Украине. А Борис Джонсон, в руках у которого газета с новостями о его лжи о вечеринках во время локдауна, скрещивает пальцы на удачу.

Поддержка нынешнего премьер-министра резко сократилась после того, как стало известно, что он лгал о вечеринках в резиденции главы британского правительства во время локдауна. Поначалу Джонсон пытался отрицать своё участие в них, однако затем был вынужден признать, что присутствовал на этих вечеринках. В то время как рядовых британцев нещадно штрафовали за нарушение правил локдауна. И другие лидеры консерваторов пытаются использовать проблемы премьер-министра в своих интересах. Проще говоря, хотят занять его место.

Понятно, что Джонсон ныне всячески пытается переключить внимание со своей персоны на другие события. И это, в общем-то, всем очевидно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

The Guardian: Великобритания отмывала миллиарды через Россию
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
Sberbank
Новости
Поэт Константин Арсенев рассказал, как сделать мир лучше
Боевики "Азова"* смакуют тему, как будут выходить в одежде Красного Креста
Польша обязала "дочку" российского "Новатэка" отдать газовые сети госкомпаниям
Безруков предложил вернуть советские сказки на ТВ: "Талантливые работы"
Рогозин: "Диверсии ВСУ на складах ПМР приведут к экологической катастрофе"
Президент Индонезии пригласил на саммит "Большой двадцатки" Путина и Зеленского
Лукашенко: Западу не удастся санкциями поставить РФ и Белоруссию на колени
NI: арсеналы "Джавелинов" и "Стингеров" в США стремительно пустеют из-за Украины
Военный эксперт Сивков: 90-тысячной группировке ВСУ осталось две-три недели
Shukan Gendai: конфликт на Украине может стать для США "Вьетнамом XXI века"
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Ирина Шлионская Изначальной формой общения была жестикуляция Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев
Мир. Новости мира
Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев
Последние материалы
Врач рассказала, от каких болезней защищает кофе
Военный эксперт Сивков: 90-тысячной группировке ВСУ осталось две-три недели
Армия РФ уничтожила "Точки-У" и ввела Т-90М — последствия
Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому"
Президент Индонезии: Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки"
Shukan Gendai: конфликт на Украине может стать для США "Вьетнамом XXI века"
Что произойдёт в случае ареста или покушения на Путина за границей
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области
Курс доллара упал до минимума с ноября прошлого года
Захарова: Цимбалюк нацистким постом доказал необходимость спецоперации РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников