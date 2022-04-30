Генсека ООН шокировала атака на Киев во время его визита на Украину

Генсек ОНН Антониу Гутерриш выразил свои эмоции по поводу удара ракетами по Киеву. Представитель ООН в это время как раз находился в столице Украины.

Генеральный секретарь признался, что был шокирован тем, что две ракеты попали в Киев, когда он находился в украинской столице.

"В Киеве взорвались две ракеты. Я был шокирован, когда мне сообщили, что в городе, где я нахожусь, взорвались две ракеты", — сказал он.

Гутерриш лично побеседовал с Владимиром Зеленским после встречи с Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Представитель ООН заявил, что настаивает на прекращении огня, "стремясь к немедленным практическим шагам по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий”.

28 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По всей стране была объявлена воздушная тревога.