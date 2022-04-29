МИД Израиля призвал граждан "как можно скорее" уезжать из Приднестровья

МИД Израиля обратился к гражданам страны с призывом "как можно скорее" покинуть Молдавию, а конкретно Приднестровье. Согласно заявлению, ситуацию в регионе расценивают как "опасную и угрожающую жизни".

В ведомстве подчеркнули, что стоит и отменить запланированные поездки на территорию страны.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел Израиля по оказанию помощи проживающим там израильским гражданам ограничены, настоятельно рекомендуется израильтянам покинуть Приднестровье как можно скорее", — говорится на официальном сайте израильского МИД.

Ранее Pravda. Ru цитировала подобное заявление болгарских властей. Там ситуацию в Приднестровье назвали "сложной".