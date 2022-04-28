Представители МИД Болгарии обратились к гражданам на фоне происшествий в непризнанном Приднестровье. Во внешнеполитическом ведомстве призвали уехать из Молдавии как можно быстрее.
"Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг неё, мы призываем соотечественников воздержаться от поездок в этот регион", — написали на официальном сайте МИД Болгарии.
Как отметили в министерстве, чтобы покинуть Молдавию, стоит использовать личный транспорт.
Ранее в Минобороны Румынии опровергли данные, согласно которым страна направила силовую мощь НАТО к границам Украины и Молдавии. Как подчеркнули представители ведомства, перемещение техники связано с военными учениями.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.