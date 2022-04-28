WarGonzo: Румыния планирует вторгнуться в Приднестровье

Румыния готовит вторжение в Приднестровье, сообщает телеграмм-канал WarGonzo со ссылкой на источник в Кишинёве.

В четверг, 28 апреля в Сети появилась видеозапись с румынской военной техникой, которая двигается в сторону Украины. Минобороны Румынии прокомментировало это видео, заявив, что техника НАТО не перебрасывается к украинской границе, а двигается на "запланированные учения".

Ранее оборонное ведомство Румынии отреагировало на ситуацию в Приднестровье. Министр обороны Василе Дынку назвал провокацией инциденты в Приднестровье. Он выразил озабоченность по поводу того, что происходит в республике. При этом он отметил, что Румыния не собирается отправлять вооружение на Украину.

На днях Приднестровье охватила волна терактов. Во вторник, 26 апреля в Приднестровской Молдавской республике был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио. Также сообщалось о взрывах на территории военного аэродрома в Тирасполе. Позже выяснилось, что взрывы в здании приднестровского Министерства госбезопасности были произведены из ручных противотанковых гранатометов.

Накануне Минобороны Польши сообщило о масштабных военных учениях, которые начнутся 1 мая. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США планирует установить военно-политический контроль над своими "историческими владениями на Украине".