В МИД РФ назвали актами терроризма инциденты в Приднестровье

Инциденты, произошедшие в Приднестровье в последние дни, являются актами терроризма, цель которых — дестабилизация обстановки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщила она в ходе брифинга, в российском министерстве иностранных дел встревожены произошедшими в Приднестровье обстрелами и подрывами социальных и инфраструктурных объектов.

"Расцениваем эти действия, как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе", — заявила представитель МИД.

По её словам, в РФ ожидают, что по фактам случившегося будет проведено тщательное и объективное расследование.

Захарова заявила о решительном осуждении попыток вовлечения Приднестровья в события на Украине и напомнила, что обстановку на Левобережье Днестра "надёжно" контролируют совместные миротворческие силы.

В минувший понедельник в Приднестровье было обстреляно из гранатомётов здание МГБ. На военном аэродроме под Тирасполем, а также на территории радиотелецентра в посёлке Маяк в Григориопольском районе прогремели взрывы. Утром 27 апреля со стороны Украины обстреляли село Колбасна, где находится склад вооружений. В связи с произошедшим в Приднестровье ввели "красный" уровень террористической опасности.