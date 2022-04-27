Матвиенко: Запад пытается устроить "тотальную блокаду" России и наказать народ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что западные лидеры намерены сформировать тотальную блокаду РФ, не допустить её развития. Как подчеркнула сенатор, с таким давлением Россия никогда не сталкивалась.

"Речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, "наказать" наш народ", — сказала спикер СФ в ходе заседания Совета законодателей.

Также политик заявила, что антироссийские санкции объявили против каждой семьи в нашей стране. По мнению Матвиенко, из-за новых вызов Москва получила уникальные возможности для развития.

Ранее представитель Госдепа Штатов Нед Прайс пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию. Как объяснил политик, оно необходимо, чтобы прекратить события на Украине.