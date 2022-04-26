США будут наращивать давление на Россию

Американские власти будут наращивать давление на Россию в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, при этом Вашингтон готов ответить взаимностью на смену курса.

"Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс", — сказал высокопоставленный политик внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что США видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели, которая заключается в прекращении боевых действий на Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев.