Киселёв: подготовка покушения на Соловьёва — акция отчаяния киевского режима

Подготовку покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва следует воспринимать в качестве акции отчаяния киевского режима. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселёв.

На пресс-конференции, посвящённой старту акции "Георгиевская ленточка", он отметил, что власти Украины "чувствуют свой скорый конец".

"Вот эта история, которая всплыла на днях, когда Соловьёва хотели взорвать. Это всё акции отчаяния. Они понимают, что конец близок", — сказал телеведущий.

Киселёв подчеркнул: украинские националисты терпят поражение под натиском военнослужащих с георгиевскими ленточками.

Ранее в ФСБ сообщили о пресечении деятельности террористической группы, которая планировала совершить нападение на Соловьёва. Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры, что Запад терпит "информационное фиаско" в России, поэтому "перешёл к попыткам убийства журналистов".

По данным ФСБ, убийство Соловьёва готовили неонацисты по заказу спецслужб Украины.