ФСБ предотвратила убийство российского журналиста Соловьёва

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что Федеральная служба безопасности страны пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных журналистов России, в частности, Владимира Соловьёва.

"Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов", — отметил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры.

Российский лидер подчеркнул, что "нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов".

По информации ФСБ, группа неонацистов готовила по заказу спецслужб Украины убийство журналиста Соловьёва, подозреваемые в этом деле лица задержаны.

Отмечается, что в ходе обыска у них изъяли 8 коктейлей Молотова, 6 пистолетов, обрез охотничьего ружья, гранату и более тысячи патронов. Задержанные уже дают признательные показания. После убийства подозреваемые планировали скрыться за рубежом.