Оливер Стоун: Украина нужна США для противостояния с Россией

Украина - стратегически важная страна для американских властей, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, пишет El Diário со ссылкой на голливудского режиссёра Оливера Стоуна.

По словам кинематографиста, США всегда влезали во внутренние дела других государств для своих нужд.

"Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — пишет издание со ссылкой на режиссёра.

Как считает Стоун, действия новой прозападной власти на Украине привели к преследованию русскоязычного населения, к полноценному геноциду в Донбассе.

Американский режиссёр отмечает, что США получили "то, чего хотели: столкновение с Россией".