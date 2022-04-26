Украина - стратегически важная страна для американских властей, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой, пишет El Diário со ссылкой на голливудского режиссёра Оливера Стоуна.
По словам кинематографиста, США всегда влезали во внутренние дела других государств для своих нужд.
"Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — пишет издание со ссылкой на режиссёра.
Как считает Стоун, действия новой прозападной власти на Украине привели к преследованию русскоязычного населения, к полноценному геноциду в Донбассе.
Американский режиссёр отмечает, что США получили "то, чего хотели: столкновение с Россией".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Спецназовцы рассказали о бое с ВСУ и показали уничтоженную технику.