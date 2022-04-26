РФ объявила персонами нон грата трёх шведских дипломатов

Трём сотрудникам посольства Швеции в Москве придётся покинуть РФ. Об этом сообщает российский МИД.

По информации ведомства, 26 апреля в МИД вызвали посла Швеции в РФ Малену Мард. Ей выразили решительный протест из-за высылки шведскими властями трёх сотрудников диппредставительства РФ в Стокгольме, а также в связи с тем, что Швеция оказывает военную поддержку Киеву.

Мард уведомили, что в ответ на враждебные действия Стокгольма в отношении российских дипломатов в Москве приняли решение объявить трёх сотрудников шведского посольства персонами нон грата.

Ранее российскими властями были приняты ответные меры в отношении стран Балтии в связи с закрытием в них консульств РФ. По информации МИД РФ решено отозвать согласие на деятельность генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге и её консульства в Пскове, генконсульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, а также генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге. Сотрудники прекращающих работу диппредставительств признаны персонами нон грата.