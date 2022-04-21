Ряд консульств стран Балтии закроют в РФ: их сотрудники покинут страну

Российские власти приняли ответные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в связи с закрытием в них консульств РФ. Об этом сообщает МИД РФ.

По информации ведомства, 21 апреля в российский МИД вызвали латвийского посла Мариса Риекстиньша, его эстонского коллегу Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.

Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства РФ в Тарту.

Прибалтийским дипломатам объявили об отзыве согласия на деятельность генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге и её консульства в Пскове, генконсульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, а также генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Сотрудников прекращающих работу дипмиссий признали персонами нон грата. Им придётся покинуть РФ в тот же срок, что был отведён российским дипломатам для выезда из стран Балтии.