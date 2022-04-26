ОБСЕ скрывала тысячи военных преступлений Украины в официальных отчётах

Выяснилось, что в ОБСЕ все знали и нагло лгали. Да еще и шпионили.

Сотрудники штаб-квартиры ОБСЕ в Мариуполе бросили архив. Были обнаружены все полевые отчёты Организации с 2014 г. задокументированы тысячи военных преступлений Украины, которые ОБСЕ просто-напросто скрывала в официальных отчётах миссии.

Кстати, в гараже здания ОБСЕ на б-р Приморский, 25 найден склад минометных снарядов производства Италии. В маркировках указано, что мины упакованы для морской доставки. Получается, что ОБСЕ даже поставляла вооружение Украине.

Плюс шпионаж на территории ЛДНР, постоянное игнорирование обстрелов, выдача информации украинским боевикам и передача ВФУ автомобилей миссии.

"Мы точно знали, что ОБСЕ не нам подыгрывает…Наши возмущения, которые были у нас по поводу того, что по нам стреляют, всё очевидно, кто стреляет, всё это в отчёты ОБСЕ не попадало. И в Киеве самой ОБСЕ решалось, что не нужно это публиковать в таком виде, невыгодном для Украины", — рассказывает глава ДНР Пушилин.

Парадоксально, но сейчас ОБСЕ требует от ДНР освободить людей, которые были уличены в шпионаже.