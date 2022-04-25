В СБУ отреагировали на попытку убийства Соловьёва: "Нет никаких планов"

В Службе безопасности Украины заявили, что они не планировали убийство российского тележурналиста Владимира Соловьёва.

"У СБУ нет никаких планов по убийству В. Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ пригрозила Соловьёву международными судами после того, как Украина победит Россию.

"Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом, который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", -отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа неонацистов готовила по заказу спецслужб Украины убийство журналиста Соловьёва, подозреваемые в этом деле лица задержаны.