В Службе безопасности Украины заявили, что они не планировали убийство российского тележурналиста Владимира Соловьёва.
"У СБУ нет никаких планов по убийству В. Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", — говорится в сообщении.
Кроме того, СБУ пригрозила Соловьёву международными судами после того, как Украина победит Россию.
"Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом, который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", -отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что группа неонацистов готовила по заказу спецслужб Украины убийство журналиста Соловьёва, подозреваемые в этом деле лица задержаны.
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