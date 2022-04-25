После победы Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции градус радикализма Парижа на российском направлении может повыситься. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Он считает, что Макрон в ближайшее время сосредоточится на внешнеполитических вопросах, связанных с экологической и энергетической безопасностью Европы.
При этом Косачёв убеждён: у французского лидера нет "внятных рецептов" по выводу из кризиса национальной экономики и урегулированию миграционной проблемы.
"Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причём с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага", — отметил сенатор.
Ранее сообщалось, что Макрон выиграл президентские выборы во Франции, набрав 58,6% голосов. Лидер политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 41,4% голосов. Она признала поражение, однако назвала свой результат "сияющей победой".
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