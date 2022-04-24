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Автор Ольга Лебедева

Двое протестующих против результатов выборов во Франции застрелены полицией

Происшествия

Два человека были убиты в Париже на фоне протестов по результатам президентских выборов.

Двое протестующих против результатов выборов во Франции застрелены полицией

Как сообщает информагентство AFP, полиция обстреляла автомобиль "после отказа подчиниться" (остановиться). Водитель и "передний" пассажир погибли, человек, сидевший сзади, пострадал.

"Водитель остановился по просьбе патруля на мосту Пон-Нёф, но затем, во время проверки, внезапно нажал на газ и поехал в сторону полиции. Один из сотрудников правоохранительных органов был вынужден несколько раз выстрелить из винтовки в целях самообороны", — пишут местные СМИ.

Инцидент произошел во время массовых протестов в нескольких французских городах, включая Париж, которые последовали за вторым туром президентских выборов во Франции. Полиция разгоняла толпы в городах, включая Париж, слезоточивым газом.

По данным МВД, центрист Макрон набрал 58,55% голосов, а правая Марин Ле Пен набрала 41,45%.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы париж выборы франция
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