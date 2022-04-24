Марин Ле Пен: я не ощущаю горечи поражения

Марин Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции, но все же назвала свой результат "сияющей победой".

Выступая после объявления первых экзит-полов, Ле Пен заявила, что ей не на что жаловаться.

"У меня нет обиды или горечи”, — сказала она, прежде чем выразить благодарность всем тем, кто поддерживал ее в обоих турах выборов. По мнению Ле Пен, ее результаты могут означать, что Франция готова к переменам.

Занявшая второе место также попросила своих сторонников проголосовать за ее партию на предстоящих этим летом парламентских выборах.

По оценкам Института Elabe, Ле Пен набрал 42% голосов, а Макрон выиграл гонку с 58%.

Переизбрание Макрона, по-видимому, стало облегчением для ряда других стран ЕС, поскольку в преддверии выборов несколько европейских лидеров призвали французских избирателей поддержать его, а не его соперницу.