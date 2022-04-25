Антонов: РФ заявила США о неприемлемости поставок оружия Украине

Москва потребовала от Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В интервью телеканалу "Россия-24" дипломат подтвердил направление РФ соответствующей ноты Соединённым штатам, о которой ранее сообщили американские СМИ.

"Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", — заявил посол.

Он напомнил, что американские власти решили направить Киеву вооружения на сумму около 800 млн долларов. По словам Антонова, такое решение Вашингтона не способствует поискам дипломатического разрешения ситуации на Украине. Посол назвал действия США в отношении Киева попыткой "взвинтить ставки".

"Задача — не допустить того,… чтобы Россия твёрдо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен", — заявил Антонов.

Ранее о направлении Москвой дипломатической ноты Вашингтону из-за новых поставок оружия Киеву сообщила The Washington Post. Согласно сведениям издания, в документе подчёркивается, что поставки США и НАТО вооружений Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям”.