Захарова: Западу дешевле отдать устаревшее оружие Киеву, чем утилизировать

Странам Запада придется ответить за поставки Украине вооружений, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поставки Украине устаревших моделей вооружений обходятся Западу дешевле, чем их утилизация, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такая страшная, циничная, преступная логика. Зачем тратить собственные деньги западным странам, если можно всё это упаковать и отправить на Украину… Неплохо придумали, но за это кто-то должен будет ответить потом", — подчеркнула представитель министерства.

Согласно сведениям Захаровой, за время российской спецоперации на Украине Соединённые Штаты поставили Киеву оружие на сумму 1,7 млрд долларов. Стоимость вооружений, поставленных ВСУ Евросоюзом, достигла 1,5 млрд евро. По мнению официального представителя российского МИД, эта сумма указывает на эволюцию ЕС в военно-политическое образование.

"Евросоюз перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно, можно сказать, эволюционирует, а я бы сказала, деградирует в сторону военно-политического образования", — заявила Захарова.