The Washington Post: РФ направила США ноту из-за новых поставок оружия Украине

Москва отреагировала дипломатической нотой на решение Вашингтона о новых поставках оружия Киеву.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, копия которого оказалась в её распоряжении, в ноте говорится, что поставки США и НАТО вооружений Украине “подливают масла в огонь” конфликта и могут привести к “непредсказуемым последствиям”.

В сообщении поясняется, что направление ноты Москвой последовало за одобрением американским президентом Джо Байденом после поставок оружия Украине на общую сумму около 800 млн долларов, в том числе 155—миллиметровых гаубиц, беспилотников и бронетехники, противовоздушного и противотанкового оружия. Кроме того, США содействовали поставке Киеву систем противовоздушной обороны большой дальности.

По словам официальных лиц США, первую партию вооружений должны доставить на Украине в ближайшие несколько дней.

Сообщается, что в Госдепе отказались комментировать содержание российской дипломатической ноты, а также говорить об ответе США на неё.