Москва отреагировала дипломатической нотой на решение Вашингтона о новых поставках оружия Киеву.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, копия которого оказалась в её распоряжении, в ноте говорится, что поставки США и НАТО вооружений Украине “подливают масла в огонь” конфликта и могут привести к “непредсказуемым последствиям”.
В сообщении поясняется, что направление ноты Москвой последовало за одобрением американским президентом Джо Байденом после поставок оружия Украине на общую сумму около 800 млн долларов, в том числе 155—миллиметровых гаубиц, беспилотников и бронетехники, противовоздушного и противотанкового оружия. Кроме того, США содействовали поставке Киеву систем противовоздушной обороны большой дальности.
По словам официальных лиц США, первую партию вооружений должны доставить на Украине в ближайшие несколько дней.
Сообщается, что в Госдепе отказались комментировать содержание российской дипломатической ноты, а также говорить об ответе США на неё.
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