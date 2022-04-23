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Автор Инна Винникова

Игорь Кириллов проинформировал, зачем США нужна массовая гибель жителей Украины

Мир

Министерство обороны РФ предупреждает, что Соединённые Штаты и НАТО готовят очередную провокацию, целью которой будет обвинение России в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине. В ведомстве уверены, что на такой шаг Запад может пойти из-за успехов России в спецоперации.

химическое оружие
химическое оружие

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, провел брифинг, на котором было подготовлено три возможных сценария.

"Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки "диверсий" со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения", — сообщил Кириллов.

Второй версией развития событий может быть применение оружия массового поражения в малых объёмах, чтобы подавить волю и способность к сопротивлению.

Но наиболее вероятным сценарием Кириллов видит открытое применение данного оружия в городах-крепостях Краматорске и Славянске. Также есть вероятность провокации на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российской армии. Кроме того, под "ударом" хранилище радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в Днепропетровской области.

"Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта", — добавил Кириллов.

Генерал считает, что вероятность провокации очень высока. Если американцы решат применить химоружие, то начнется экологическая и гуманитарная катастрофа, ведь погибнут десятки тысяч украинцев. Поставки на Украину антидотов отравляющих вещество говорят о том, что целенаправленная инсценировка вполне вероятна.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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