Высокопоставленные американские чиновники вновь требуют ввести санкции против Романа Абрамовича. По мнению политиков, он не смог обеспечить "продуктивность" российско-украинских переговоров.
Согласно сообщению, в США намерены последовать примеру партнёров и заморозить активы олигарха.
"Абрамович "представляет ту сторону, которая поддерживает дипломатическое решение и прекращение войны" среди людей в России, сказал Зеленский в недавнем интервью украинским СМИ, в котором он заявил, что переговоры зашли в тупик. "Никто не может гарантировать, что это не игра", — пишет Bloomberg со ссылкой на источник в политических кругах.
По мнению издания, Абрамович мог "воспользоваться ситуацией" и выйти из-под прежних санкций, которые, к примеру, 10 лет назад на олигарха наложили в Великобритании.
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