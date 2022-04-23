Bloomberg: в США требуют ввести санкции против Абрамовича из-за Украины и РФ

Высокопоставленные американские чиновники вновь требуют ввести санкции против Романа Абрамовича. По мнению политиков, он не смог обеспечить "продуктивность" российско-украинских переговоров.

Согласно сообщению, в США намерены последовать примеру партнёров и заморозить активы олигарха.

"Абрамович "представляет ту сторону, которая поддерживает дипломатическое решение и прекращение войны" среди людей в России, сказал Зеленский в недавнем интервью украинским СМИ, в котором он заявил, что переговоры зашли в тупик. "Никто не может гарантировать, что это не игра", — пишет Bloomberg со ссылкой на источник в политических кругах.

По мнению издания, Абрамович мог "воспользоваться ситуацией" и выйти из-под прежних санкций, которые, к примеру, 10 лет назад на олигарха наложили в Великобритании.