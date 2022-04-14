Абрамовича в одночасье лишили половины состояния — 7 млрд долларов

Издание Bloomberg сообщило, что коронный суд на острове Джерси заморозил принадлежащие Роману Абрамовичу активы. В популярном оффшоре российский предприниматель зарегистрировал компании и недвижимость на 7 млрд долларов.

Остров, расположенный в проливе Ла-Манш, часто называют "налоговой гаванью". Фактически он не является частью Великобритании, но считается коронным владением Британской короны. Там миллиардеры со всего мира предпочитают держать активы, уходя от налогообложения. Исключением не стал и российский бизнесмен Роман Абрамович, попавший под западные санкции.

Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает состояние Абрамович в 13,9 миллиарда долларов, то есть предприниматель в одночасье лишился половины своих богатств. Помимо того, что суд Джерси постановил заморозить активы бизнесмена, полиция намерена обыскать помещения, "предположительно связанные" с Абрамовичем.

В марте активы Романа Абрамовича и ещё нескольких российских предпринимателей попали под санкции в самой Великобритании и были заморожены. Также британским физическим и юридическим лицам запретили заключать сделки с этими бизнесменами.