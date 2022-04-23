Корень проблемы с украинским конфликтом кроется в политике Вашингтона и президента США Джо Байдена, заявил бывший начальник штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико. Как подчеркнул военный, если бы американские власти захотели мира, то остальные последовали примеру.
Так, Трикарико подчеркнул, что в заявлениях американских властей и европейских лидеров не звучат призывы к диалогу.
"Я думаю, что корень проблемы вот в чём. Слово "переговоры" ни разу не прозвучало из уст Байдена, Столтенберга, госсекретаря Блинкена, Джонсона, стран Балтии, Польши", — сказал генерал в эфире телеканала La7. — Они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чём говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят".
По словам генерала, при этом в агрессивности Великобритания "превосходит США", а "резонатором" Байдена выступает глава ООН Столтенберг.
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