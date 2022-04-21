Германия, Испания и Португалия указали французам, за кого голосовать

Лидеры Германии, Испании и Португалии назвали действующего президента Франции Эммануэля Макрона "предпочтительным кандидатом" в предстоящем втором туре выборов и предостерегли избирателей от поддержки Марин Ле Пен.

В четверг, за три дня до голосования во Франции, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Португалии Антонио Коста опубликовали совместное заявление в газетах Le Monde и El Pais.

В начале статьи они "разъяснили" французам, что "агрессия” президента России направлена не только против Украины, но и против ценностей, которые защищают Франция и ее европейские партнеры. Далее лидеры трёх европейских стран заявили, что "популисты и крайне правые” в своих странах "сделали Владимира Путина идеологическим и политическим примером, повторяя его националистические требования.”

"Об этом не следует забывать, независимо от того, насколько такие политики пытаются дистанцироваться от российского агрессора, — подчеркнули лидеры, возможно, имея в виду многочисленные отрицания Ле Пен симпатий к Кремлю. — Поэтому второй тур французских выборов — это выбор между демократическим кандидатом, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе (ЕС), и крайне правым кандидатом, который открыто встает на сторону тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию…”

Вывод обращения можно сформулировать кратко:

если хотите оставаться членами европейской семьи — голосуйте за Макрона.