Греция захватила российские нефтяные танкеры в Эгейском море

Греция во вторник захватила российский нефтяной танкер "Пегас" в Эгейском море. На борту находились 19 человек. Власти страны объяснили случившееся "санкциями ЕС против Москвы".

По данным газеты Kathimerini daily, судно под российским флагом было захвачено 19 апреля в районе прибрежного города Каристос на южном побережье острова Эвия.

Пресс-секретарь береговой охраны заявила журналистам, что приказ о захвате касается самого судна и не повлияет на его груз.

До появления сообщений о захвате "Пегаса" греческие СМИ писали, что судно столкнулось с неисправностью двигателя и сопровождалось буксиром в сторону Пелопоннеса, но было вынуждено пришвартоваться в Каристосе из-за плохой погоды.

"Пегас" не одинок

По данным портала Maritime Bulletin, еще один российский танкер был задержан ранее близ Эвбеи из — за санкций ЕС. Судно, как сообщается, покинуло порт Пирей 17 апреля, направляясь в российский порт в Черном море, но по неизвестной причине оказалось в заливе Каристос.

Напомним, Евросоюз, членом которого является Греция, принял широкий спектр санкций против Москвы. Они включают запреты на импорт и экспорт многих товаров, а также эмбарго на доступ в порты ЕС судов под российским флагом. Российская нефть на борту танкеров под санкции не подпадает. Пока.