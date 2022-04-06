Греция объявила о высылке 12 российских дипломатов из страны, им присвоен статус персон нон грата. Об этом сообщило греческое министерство иностранных дел.
О причинах такого решения не говорится.
Ранее на этой неделе другие европейские страны уже высылали российские дипломатические миссии: так, в Италии целых 30 человек лишились работы, об этом сообщил министр Луиджи Ди Майо. Одновременно с этим, Япония отказалась высылать российское диппредставительство - политики не хотят получить ответную реакцию со стороны России. В официальном Токио при этом подчеркнули, что позицию западных государств поддерживать не будут.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.