Греция выслала 12 российских дипломатов

Греция объявила о высылке 12 российских дипломатов из страны, им присвоен статус персон нон грата. Об этом сообщило греческое министерство иностранных дел.

О причинах такого решения не говорится.

Ранее на этой неделе другие европейские страны уже высылали российские дипломатические миссии: так, в Италии целых 30 человек лишились работы, об этом сообщил министр Луиджи Ди Майо. Одновременно с этим, Япония отказалась высылать российское диппредставительство - политики не хотят получить ответную реакцию со стороны России. В официальном Токио при этом подчеркнули, что позицию западных государств поддерживать не будут.