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Автор Юлиана Смирнова

CNN: США признали, что их оружие может попасть к украинским террористам

Мир

Телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщает, что власти США не могут отслеживать распределение отправленного на Украину вооружения. Таким образом, США не исключают того, что их оружие может попасть к украинским террористам.

CNN: США признали, что их оружие может попасть к украинским террористам

По полученным данным, США отслеживают оружие только до того момента, как оно доходит до Украины. После этого они ничего не знают о будущем вооружения и к кому в руки оно попадает. Связывают это с отсутствием американских военных на территории Украины.

В перспективе это грозит тем, что переданное оружие может оказаться в руках тех, кого США не планировали вооружать. По данным источника, в администрации Байдена осознавали эти риски и понимали, что их оружие может "всплыть" в самых неожиданных местах.

13 апреля Вашингтон объявил о передаче Украине военной техники на 800 млн долларов. В эту сумму входят 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-мм гаубиц, 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для Javelin и "тысячи других противотанковых систем". Американцы заявили, что среди этой техники есть та, которая требует дополнительной подготовки ВСУ.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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