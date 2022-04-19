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Автор Юлиана Смирнова

Эксперт Васильев: демократы хотят досрочно отправить Байдена в отставку

Мир

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказал в беседе с Pravda.Ru о возможности нынешнего президента Джо Байдена переизбраться на второй президентский срок.

Эксперт Васильев: демократы хотят досрочно отправить Байдена в отставку

По мнению Васильева, Демократическая партия США хочет перетряхнуть Белый дом и высшее политическое руководство. Вопрос состоит лишь в том, когда это нужно сделать: сейчас или после выборов.

"Потому что здесь ситуация выглядит таким образом — чем дольше будет Байден оставаться в Белом доме, тем труднее его будет заменить", — заявил Васильев.

Эксперт объяснил, что если физическая деградация президента США и дальше пойдёт такими темпами, то Байден может буквально на глазах рассыпаться. Информация о том, что 79-летний президент пойдёт на выборы через два года, по мнению Васильева, является свидетельством внутренней борьбы в Белом Доме.

"Это заявление является свидетельством того, что всерьез руководство Демократической партии, какие-то её спонсоры рассматривают вопрос о досрочной отставке Байдена. То есть хотят перетряхнуть, политкорректно сказать, сегодня высшее политическое руководство. Может быть, в преддверие промежуточных выборов, чему часть партии придаёт большее значение".

По мнению Васильева, часть партии уверена, что с Байденом выборы будут проиграны, а это приведёт к потере контроля над палатами в Конгрессе.

  • Следующие выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года.

Издание The Hill ранее сообщило о желании Байдена выдвинуть свою кандидатуру снова — об этом президент США сообщил Бараку Обаме. По мнению действующего президента, только он сможет победить республиканца Дональда Трампа.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден владимир васильев
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