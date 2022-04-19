МИД РФ: расследовать провокацию ВСУ в Буче в рамках МУС будет затруднительно

Глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что расследовать провокацию в Буче в рамках Международного уголовного суда (МУС) будет затруднительно.

По его словам, сегодня Украина и Россия не являются членами МУС. В интервью РИА Новости представитель МИД предположил, что западные государства решили самостоятельно заняться вопросом.

"Запад решил своим путём пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело", — подчеркнул Ильичёв.

Ранее власти Украины обвинили РФ в убийстве мирных жителей Бучи. Однако в Министерстве обороны России назвали этот инцидент провокацией со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Несколько дней назад военный аналитик из США, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что жители Бучи погибли от рук украинских военных, так как у армии РФ были хорошие отношения с местным населением.