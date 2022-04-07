Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик

Люди в украинском городе Буча погибли от рук военных Украины. У военнослужащих России были хорошие отношения с местным населением, сообщил в ходе вебинара американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

По его словам, российские военные обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо.

По словам эксперта, национальная полиция Украины опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов.

Как отмечает аналитик, российский подход заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.

"Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете", — заявил Риттер.

По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их.

Аналитик также отметил, что рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у страны достаточно доказательств непричастности к произошедшему в киевском городе Буча, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта.