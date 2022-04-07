EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик

Мир

Люди в украинском городе Буча погибли от рук военных Украины. У военнослужащих России были хорошие отношения с местным населением, сообщил в ходе вебинара американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик

По его словам, российские военные обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо.

По словам эксперта, национальная полиция Украины опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов.

Как отмечает аналитик, российский подход заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.

"Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете", — заявил Риттер.

По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их.

Аналитик также отметил, что рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у страны достаточно доказательств непричастности к произошедшему в киевском городе Буча, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
Sberbank
Новости
В России появится телеканал "Соловьев.Live" на частотах Euronews
Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик
США заключили оружейную сделку с Тайванем на $95 млн
В ООН прокомментировали кадры расстрела российских пленных
NBS выяснил природу "слитых США разведданных": в основном это фейки
Санкционный грабёж: Финляндия "отобрала" на границе экспонаты российских музеев
Политолог о приглашении Путина в Венгрию: "Это личное решение Орбана"
США пытаются поглотить Россию и контролировать Европу - Huanqiu Shibao
Песков: не исключено, что придётся "закрыть окно" с Западом
NYT готова подтвердить подлинность видео расстрела россиян украинскими солдатами
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Новости Украины
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Последние материалы
Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик
США заключили оружейную сделку с Тайванем на $95 млн
В ООН прокомментировали кадры расстрела российских пленных
NBS выяснил природу "слитых США разведданных": в основном это фейки
Санкционный грабёж: Финляндия "отобрала" на границе экспонаты российских музеев
Назначено голосование по изгнанию России из Совета ООН по правам человека
Политолог о приглашении Путина в Венгрию: "Это личное решение Орбана"
США пытаются поглотить Россию и контролировать Европу - Huanqiu Shibao
Песков: не исключено, что придётся "закрыть окно" с Западом
NYT готова подтвердить подлинность видео расстрела россиян украинскими солдатами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников