ИноСМИ: формулу "Новичка" в 90-х тайно получила половина Европы

Группа немецких журналистов провела собственное расследование и выяснила, что формула отравляющего вещества "Новичок" попала к специалистам Федеральной разведывательной службы Германии в 90-е годы.

Об этом заявили корреспонденты Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR.

Выяснилось, что российский ученый, имя которого не называется, сотрудничал со спецслужбами ФРГ. В свое время он предложил предоставить им образец "Новичка" в обмен на переезд в Германию.

В итоге немецкие власти не пожелали быть причастными к изучению химического оружия, поэтому полученный из России образец был доставлен в лабораторию в Швеции. Позже он был передан разведкам дружественных стран, включая Великобританию и США.

В России официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на обвинения по делу Скрипалей ранее заявила, что в 1990-х годах российские ученые вывезли из страны технологии, которые потом развивали на Западе, в частности, в США, Великобритании, Словакии и Швеции.

Президент Чехии Милош Земан также высказался по этому поводу после того, как Россия заявила о производстве вещества на территории этой страны. Он поручил спецслужбам проверить, мог ли в стране производиться "Новичок".

Напомним, Россию обвинили в попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ в начале марта. За этим обвинением последовал грандиозный дипломатический скандал - около 30 стран, включая Великобританию и США, выслали более 150 российских дипломатов.

Что характерно, в отдельных странах НАТО действительно было произведено небольшое количество "Новичка" для разработки средств противодействия. И Швеция однозначно имела отношение к процессу, хотя министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем категорически отвергала предположение официального представителя МИД России Марии Захаровой о шведском происхождении "Новичка".

Таким образом, DW и Der Spiegel пришли к выводу, что "исследования "Новичка" могли проводить Соединенные Штаты, Великобритания, Нидерланды и еще одно государство Запада". Но только президент Чехии Земан в разгар скандала с отравлением Скрипалей не побоялся заявить о производстве "Новичка" в чешском Брно.

Напомним, в Великобритании заявляли, что к отравлению нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна РФ.

Доказательств британская сторона не привела. Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев считает, что газ "Новичок" мог храниться на территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, поэтому не исключен "украинский след".

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что при обнаружении "российского следа" британское правительство "жестко отреагирует".

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