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Источник Правда.Ру

Daily Mail нашел Скрипалей

Мир

Сенсационный материал об исчезнувших Скрипалях сегодня публикует таблоид Daily Mail.

Журналист издания Марк Никол утверждает, что ему удалось не только выяснить местонахождение Сергея и Юлии Скрипаль, но и пообщаться с ними.

Скрипалей прятала на своей базе МI-6

Никол пишет, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия последние два года провели в убежище МI-6. И теперь, устав от "вынужденного заточения", мечтают о том, чтобы "начать новую жизнь в Австралии или Новой Зеландии".

Как особо отмечается в материале Daily Mail, бывший шпион и его дочь, гражданка России, после "атаки" на них (так до сих пор и неизвестно, кем и зачем предпринятой — прим. ред.) фактически живут под домашним арестом.

"Юлия покинула больницу в апреле того же года и была доставлена полицией в секретное место, где с тех пор ее охраняют британские разведчики. Ее отец в достаточной степени окреп к следующему месяцу, чтобы присоединиться к ней в укрытии, — пишет автор материала. — Скрипалю, бывшему двойному агенту, который прибыл в Великобританию в рамках сделки по обмену шпионами между Великобританией и Россией в 2010 году, и его дочери, по-видимому, будут предложены новые имена и документы в другой стране, и их по-прежнему будут охранять, утверждают источники".

Впрочем, газета располагает "неподтвержденными сведениями", что 68-летний Скрипаль и его 35-летняя дочь, возможно, уже отправились в Австралию или Новую Зеландию для поиска нового места жительства.

Для тех, кто не помнит начала истории "highly likely", напомним, что писала тогда, в марте 2018 года, "Правда.Ру".

Times опубликовала доклад МИ-5 по отравлению Скрипаля

Британская полиция совместно с МI-5 рассматривают несколько версий отравлений экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным The Times, одной из версий является "попытка убийства, связанная с Россией".

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что при обнаружении "российского следа" британское правительство "жестко отреагирует". Ранее экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, до своего отравления в Лондоне обращался в полицию, заявив об опасениях за свою жизнь.

Скрипаль и госпитализированная с ним дочь находятся в критическом состоянии. В качестве возможного отравляющего вещества аналитики говорят о фентаниле — синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину.

Напомним, Скрипаль почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину.

По этому поводу в посольстве России в Великобритании отметили, что

"ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались".

Стоит добавить, что, по словам президента России Владимира Путина, предательство

"значит необходимость прятаться всю жизнь, не иметь возможности пообщаться с близкими людьми. Человек, который выбирает судьбу, еще тысячу раз об этом пожалеет. Это результат предательства: они кончают либо от пьянства, либо от наркотиков. В общем, под забором".

Однако Кремль официально сообщил, что не располагает информацией о причине произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Как пишет в телеграмме Максим Кононенко, "Эхо Москвы" в новостях рассказывает, что, по сообщению "Радио Свобода", фентанил использовался в антитеррористической операции в зале "Норд-Оста". Многозначительно так рассказывает. И "Радио Свобода"тоже многозначительно. Как бы намекая. А вот о том, что от передозировки фентанила, например, пострадал певец Prince — не рассказывают. Потому что намекать будет не на что".

Темы юлия скрипаль сергей скрипаль
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