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Автор Игорь Рябов

Газета New York Times уличила Украину в применении кассетных боеприпасов

Мир

Американская газета New York Times сообщила, что Вооружённые силы Украины применили кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка в Харьковской области.

Газета New York Times уличила Украину в применении кассетных боеприпасов

Военные журналисты издания обнаружили фрагменты подобных снарядов в населённом пункте, который подвергся обстрелу ВСУ.

По словам автора статьи, обстрел Гусаровки стал первым документально зафиксированным случаем использования армией Украины кассетных боеприпасов с начала российской спецоперации.

По данным New York Times, 6 или 7 марта украинские военные атаковали село из реактивной системы залпового огня "Ураган". До начала боевых действий в Гусаровке жили более тысячи человек. Сейчас там осталось около 400 человек.

Кроме того, журналисты зафиксировали, что 8 апреля российские войска обстреляли реактивными снарядами с противотанковыми минами украинский населенный пункт Безруки, расположенный под Харьковом.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина
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