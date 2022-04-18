Газета New York Times уличила Украину в применении кассетных боеприпасов

Американская газета New York Times сообщила, что Вооружённые силы Украины применили кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка в Харьковской области.

Военные журналисты издания обнаружили фрагменты подобных снарядов в населённом пункте, который подвергся обстрелу ВСУ.

По словам автора статьи, обстрел Гусаровки стал первым документально зафиксированным случаем использования армией Украины кассетных боеприпасов с начала российской спецоперации.

По данным New York Times, 6 или 7 марта украинские военные атаковали село из реактивной системы залпового огня "Ураган". До начала боевых действий в Гусаровке жили более тысячи человек. Сейчас там осталось около 400 человек.

Кроме того, журналисты зафиксировали, что 8 апреля российские войска обстреляли реактивными снарядами с противотанковыми минами украинский населенный пункт Безруки, расположенный под Харьковом.