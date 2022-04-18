Представитель Эрдогана: ситуация с переговорами Москвы и Киева сложная

Официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Анкара пытается организовать новый раунд российско-украинских переговоров. Соответствующее заявление дипломат озвучил в ходе встречи с конгрессменами Штатов в Стамбуле.

По словам Калына, ситуацию с переговорами можно назвать "относительно сложной". Диалог Москвы и Киева может завершить кризис, отметил представитель Эрдогана. Также в его офисе указали на обеспечение Турцией безопасности в Чёрном море. Вместе с этим дипломат заявил, что события на Украине демонстрируют необходимость существования военно-политического блока НАТО и укрепления союзов, передаёт Star.

Ранее политолог Яков Кедми обратил внимание на бессмысленность переговоров РФ и Украины. По мнению эксперта, с киевской властью не стоит заключать соглашение.