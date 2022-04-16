Кедми честно о переговорах с Украиной: "почти не осталось зубов"

Израильский военный и политический эксперт Яков Кедми честно высказался о переговорах с Киевом.

По словам эксперта, Россия так много раз "наступала на грабли" в отношениях с Украиной, что уже "почти не осталось зубов".

Кедми отмечает, что тем, кто вёл переговоры с Киевом, рассчитывая на его политическую и дипломатическую состоятельность, по всей вероятности, было непонятно, что эти переговоры просто-напросто обречены. Почти всем было ясно, что ничего хорошего из этого всего не выйдет.

"Если они хотят продолжать играть в эти игры с киевской властью, ну пожалуйста", - говорит Яков Кедми и отмечает, что хватит России бесконечно наступать на грабли в отношении Украины.

Эксперт при этом выражает искреннее недоумение касательно любых договорённостей и дипломатических переговоров с киевским режимом, пишет Царьград.

"Я не понимаю, как с этой властью можно подписывать какое-то соглашение и надеяться, что что-то будет работать", - подытожил Кедми.

По его мнению, для этого "нужно иметь или не иметь очень многого".