Володин: Зеленский хочет выиграть время, говоря о желании обсуждать статус Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский хочет выиграть время, говоря о готовности обсуждать с российской стороной статус Крыма и отказ от вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил в своём Telegram-канале, что глава Украины на фоне этих инициатив продолжает обращаться к НАТО за военной помощью для своей страны.

По его словам, с аналогичными предложениями Зеленский выступал ещё до переговоров в Турции. Тогда Россия сократила активность на киевском направлении и отвела войска.

"После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время", — считает Володин.

При этом он добавил, что армия Украины потеряла уже 23 367 человек. Как пояснил спикер Госдумы, во время освобождения Мариуполя в субботу, 16 апреля, сдались 1 464 украинских бойца.