Министр финансов Японии Судзуки: Россия может принять участие во встрече G20

Есть вероятность того, что Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщил глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки в парламентском комитете 18 апреля.

Министр финансов объяснил, что Индонезия, являющаяся страной-председателем G20, пригласила все государства быть участниками встречи, дальнейшие же действия приглашённых стран зависят от них самих. Судзуки уточнил, что у него есть информация, что министр финансов РФ Антон Силуанов может принять участие со встрече в онлайн-формате.

Судзуки напомнил, что все организационные вопросы находятся в ведении Индонезии, а Япония, со своей стороны, не имеет права оценивать положительно или отрицательно участие конкретно взятой страны в предстоящем саммите.

"Что касается участия России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — уточнил японский министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что возможность участия Владимира Путина во встрече G20 будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в мире.