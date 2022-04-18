Сенатор Кунс: Украина превратится в Сирию, если США и НАТО не остановят Путина

Американский сенатор Крис Кунс, которого СМИ называют ближайшим союзником президента Джо Байдена в Сенате, выдвинул идею развертывания американских войск "для борьбы с русскими" на Украине, заявив, что он опасается, что бывшая советская республика "станет Сирией Восточной Европы”.

"Американский народ не может отвернуться от этой трагедии на Украине, — сказал Кунс в интервью CBS News. — Я думаю, что история 21-го века зависит от того, как яростно мы защищаем свободу на Украине, и что Путин остановится только тогда, когда мы его остановим”.

Кунс подчеркнул, что политики должны учитывать "уровень жестокости”, демонстрируемый российскими силами. Он приписал Байдену объединение западных союзников для введения "сокрушительных санкций” против России, но предположил, что могут потребоваться "более прямые действия", поскольку "президент России Владимир Путин повышает ставки".

"Если Владимиру Путину, который показал нам, насколько жестоким он может быть, будет позволено просто продолжать убивать мирных жителей, совершать военные преступления по всей Украине без того, чтобы Запад и НАТО более решительно пришли к Киеву на помощь, мы увидим, как Украина превратится в Сирию”, — заявил Кунс.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

The New York Times называет Кунса "глазами и ушами Байдена в Сенате”, а Politico — "шёпотом Байдена”.

По мнению американских СМИ, он — "теневой госсекретарь”.

Кунс никогда не противоречит сказанному Байденом, поэтому изменение его риторики вызвало повышенный интерес в Штатах и среди их союзников:

три дня назад сенатор вдруг заявил, что администрация Байдена и американские законодатели должны обсудить параметры развертывания войск в Украине.

"Мы приближаемся к моменту кубинского ракетного кризиса с точки зрения прямой конфронтации между НАТО, США, Западом и Россией", — сказал он, выступая в Мичигане.