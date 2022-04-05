Байден требует суда над Путиным "за военные преступления"

Президент США Джо Байден потребовал, чтобы его российского коллегу Владимира Путина "судили за военные преступления".

Таким образом во время брифинга для прессы американский лидер высказался по поводу событий в украинском городе Буча.

На этот раз речь Байдена, периодически позволяющего себе резкие высказывания о Владимире Путине, была почти дипломатична: он упомянул о необходимости "собрать информацию" и” получить все детали " перед "фактическим судом над военными преступлениями”.

Международный уголовный суд (МУС) в марте начал расследование предполагаемых военных преступлений и других преступлений, совершенных во время спецоперации России на Украине.

Напомним, видео и фото из Бучи появились в минувшие выходные. На них запечатлены несколько тел, одетых в гражданскую одежду, разбросанных по улице. Киев быстро обвинил российские ВС в преступлениях против мирных украинцев. Москва категорически отрицает свою причастность и утверждает, что инцидент был инсценирован ради западных СМИ, а заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский назвал его "откровенной провокацией украинских радикалов”.

Для Вашингтона этот инцидент — еще одно лыко в строку: в марте Сенат США принял резолюцию, признающую президента России военным преступником.

Незадача: США - не член МУС

США не являются государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, договора 2002 года, устанавливающего организацию как "независимый постоянный Международный уголовный суд в отношениях с системой Организации Объединенных Наций, обладающий юрисдикцией в отношении наиболее серьезных преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества в целом”.

В то время как администрация Обамы поддерживала рабочие отношения с Судом в качестве наблюдателя, позиция США по отношению к международному юридическому органу достигла своего пика при президенте Трампе, который, выступая в ООН, раскритиковал МУС как часть "неизбранной, неподотчетной глобальной бюрократии без юрисдикции, легитимности и авторитета " в 2018 году.

В 2020 году США ввели санкции против должностных лиц МУС в отместку за расследование возможных военных преступлений, совершенных США в ходе 20-летней войны в Афганистане.

Когда администрация Байдена отменила эти санкции в 2021 году, она явно настаивала на автономии США, а госсекретарь Энтони Блинкен высказал " давнее возражение Вашингтона против усилий Суда по утверждению юрисдикции над персоналом государств-участников, не являющихся государствами, такими как Соединенные Штаты и Израиль”.

И вот теперь этот международный институт Штатам вдруг понадобился.