Президент США Джо Байден потребовал, чтобы его российского коллегу Владимира Путина "судили за военные преступления".
Таким образом во время брифинга для прессы американский лидер высказался по поводу событий в украинском городе Буча.
На этот раз речь Байдена, периодически позволяющего себе резкие высказывания о Владимире Путине, была почти дипломатична: он упомянул о необходимости "собрать информацию" и” получить все детали " перед "фактическим судом над военными преступлениями”.
Международный уголовный суд (МУС) в марте начал расследование предполагаемых военных преступлений и других преступлений, совершенных во время спецоперации России на Украине.
Напомним, видео и фото из Бучи появились в минувшие выходные. На них запечатлены несколько тел, одетых в гражданскую одежду, разбросанных по улице. Киев быстро обвинил российские ВС в преступлениях против мирных украинцев. Москва категорически отрицает свою причастность и утверждает, что инцидент был инсценирован ради западных СМИ, а заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский назвал его "откровенной провокацией украинских радикалов”.
Для Вашингтона этот инцидент — еще одно лыко в строку: в марте Сенат США принял резолюцию, признающую президента России военным преступником.
США не являются государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, договора 2002 года, устанавливающего организацию как "независимый постоянный Международный уголовный суд в отношениях с системой Организации Объединенных Наций, обладающий юрисдикцией в отношении наиболее серьезных преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества в целом”.
В то время как администрация Обамы поддерживала рабочие отношения с Судом в качестве наблюдателя, позиция США по отношению к международному юридическому органу достигла своего пика при президенте Трампе, который, выступая в ООН, раскритиковал МУС как часть "неизбранной, неподотчетной глобальной бюрократии без юрисдикции, легитимности и авторитета " в 2018 году.
В 2020 году США ввели санкции против должностных лиц МУС в отместку за расследование возможных военных преступлений, совершенных США в ходе 20-летней войны в Афганистане.
Когда администрация Байдена отменила эти санкции в 2021 году, она явно настаивала на автономии США, а госсекретарь Энтони Блинкен высказал " давнее возражение Вашингтона против усилий Суда по утверждению юрисдикции над персоналом государств-участников, не являющихся государствами, такими как Соединенные Штаты и Израиль”.
И вот теперь этот международный институт Штатам вдруг понадобился.
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