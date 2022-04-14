В среду замминистра обороны США Кэтлин Хикс провела встречу с ведущими представителями оружейной промышленности страны. Основная тема — будущие поставки оружия Киеву.
Об этом сообщает Reuters, отмечая, что Штаты "по-видимому, готовятся к длительной войне на Украине".
Издание напоминает, что с 24 февраля 2022 года — день начала спецоперации РФ — государства-члены НАТО поддерживают Украину практически ежедневными поставками оружия, что привело к увеличению спроса на продукцию производителей. Ведь "попутно" Штаты заполняют ещё и арсеналы своих союзников в Европе.
Встреча проходила за закрытыми дверями. Известно, что продлилась она более полутора часов, это и дало журналистам основания предположить, что обсуждались на ней не только поставки оружия, но и "планирование длительной войны".
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