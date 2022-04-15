Британцы отреагировали на конфуз Байдена: "Боже, спаси нас всех"

Британцев шокировал ещё один конфуз, который случился с президентом США Джо Байденом. Читатели Daily Mail выразили своё возмущение, осудив всех тех, кто голосовал за нынешнего американского лидера на выборах.

Ранее стало известно, что с президентом США случилось очередное недоразумение. После выступления в городе Гринсборо в штате Северная Каролина, политик, закончив свою речь, сначала протянул руку "невидимому" собеседнику для рукопожатия, а позже и вовсе заблудился на сцене и не мог найти выход.

"Если бы он жил в Великобритании, ему бы не разрешили водить машину, но американцы позволили ему положить руку на ядерную кнопку. Боже, спаси нас всех", — высказался пользователь makesensenow.

Другой читатель Anton the berk заявил, что американцы получили по заслугам.

"Америка стала живой карикатурой и посмешищем для всего мира", — написал Ohnoitsnot.

Эта ситуация не показалась забавной американским политикам. Из-за дезориентации на сцене и рукопожатий "в пустоту", конгрессмен Марджори Тейлор-Грин заявила, что лидеру нации необходимо объявить импичмент.